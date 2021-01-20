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Погода в Подмосковье: В Подмосковье водителей предупредили о ледяном дожде 

Российская Газета и ещё 4 2 часа назад
В Подмосковье водителей предупредили о ледяном дожде
Фото: РИА Новости
Подмосковное министерство транспорта и дорожного инфраструктуры предупредило водителей о сложных метеоусловиях, сообщает агентство "Москва".
Обстановка на дорогах может ухудшиться уже в четверг, 21 января. Начнется сильный снегопад, который к вечеру пятницы перейдет в ледяной дождь. Кроме того, ожидается усиление ветра до 13 метров в секунду.
Все дорожные службы приведены в повышенную готовность и приступят к обработке трасс от гололеда. В свою очередь водителей просят соблюдать скоростной режим, требования знаков, избегать резких маневров и быть предельно аккуратными в населенных пунктах.
Ранее Гидрометцентр в связи с гололедицей объявил "желтый" уровень погодной опасности для всего столичного региона до утра 23 января.
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Погода , Общество , Минтранс РФ , АГН "Москва" , Московская область
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