В Подмосковье водителей предупредили о ледяном дожде

Обстановка на дорогах может ухудшиться уже в четверг, 21 января. Начнется сильный снегопад, который к вечеру пятницы перейдет в ледяной дождь . Кроме того, ожидается усиление ветра до 13 метров в секунду.

Все дорожные службы приведены в повышенную готовность и приступят к обработке трасс от гололеда. В свою очередь водителей просят соблюдать скоростной режим, требования знаков, избегать резких маневров и быть предельно аккуратными в населенных пунктах.