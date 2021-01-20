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Москва

Прогноз погоды: Москву ждут новые испытания 

Елена Прошина 1 час назад
В Москву придет еврозима
Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Прогноз погоды предупреждает москвичей о резкой смене аномальных морозов на новую проблему — еврозиму с оттепелью, гололедом, сыростью и пасмурным небом. Об этом сообщает портал «Метеовести» со ссылкой на центр «Фобос».
В столичном регионе погода начнет меняться в четверг, 21 января. С этого дня в Подмосковье и столице начнутся сильные снегопады, переходящие в ледяные дожди.
Из-за резких колебаний атмосферного давления и перепадов температуры метеозависимым людям придется несладко, предупредили метеорологи.
По данным «Фобоса», ранним утром 21 января в Москве еще будет около минус 15-17 градусов, но к полуночи воздух прогреется до нуля. Это выше нормы почти на десять градусов. Атмосферное давление за это время упадет примерно на десять единиц — до 740 миллиметров ртутного столба.
Возвращение русской зимы в центр Европейской России прогноз погоды назначил на середину следующей недели. К 27 января начнет холодать до минус одного — шести градусов, а к выходным температуры опустятся до минус десяти.
Как писал «Рамблер», ранее в «Фобосе» рассказали, что на выходных 23-24 января в столичном регионе потеплеет до плюс одного — двух градусов. Такой январской оттепели, как и предшествовавших ей 26-градусных морозов, в Москве не случалось уже несколько лет.
При этом в некоторых районах Крыма, к примеру, в Феодосии, снежный покров вырос до десяти сантиметров. Это в десять раз больше нормы января.
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