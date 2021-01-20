В Москву придет еврозима

Прогноз погоды предупреждает москвичей о резкой смене аномальных морозов на новую проблему — еврозиму с оттепелью, гололедом, сыростью и пасмурным небом. Об этом сообщает портал «Метеовести» со ссылкой на центр «Фобос».

В столичном регионе погода начнет меняться в четверг, 21 января. С этого дня в Подмосковье и столице начнутся сильные снегопады, переходящие в ледяные дожди.

Из-за резких колебаний атмосферного давления и перепадов температуры метеозависимым людям придется несладко, предупредили метеорологи.

По данным «Фобоса», ранним утром 21 января в Москве еще будет около минус 15-17 градусов, но к полуночи воздух прогреется до нуля. Это выше нормы почти на десять градусов. Атмосферное давление за это время упадет примерно на десять единиц — до 740 миллиметров ртутного столба.

Возвращение русской зимы в центр Европейской России прогноз погоды назначил на середину следующей недели. К 27 января начнет холодать до минус одного — шести градусов, а к выходным температуры опустятся до минус десяти.

Как писал «Рамблер», ранее в «Фобосе» рассказали, что на выходных 23-24 января в столичном регионе потеплеет до плюс одного — двух градусов. Такой январской оттепели, как и предшествовавших ей 26-градусных морозов, в Москве не случалось уже несколько лет.

При этом в некоторых районах Крыма, к примеру, в Феодосии, снежный покров вырос до десяти сантиметров. Это в десять раз больше нормы января.