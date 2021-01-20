Синоптики пообещали москвичам потепление

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Москвичей в среду, 20 января, ждет потепление до минус 10 градусов днем, пообещали в Гидрометцентре. Об этом пишет ТАСС

Ночью температура опустится до 17 градусов ниже нуля. В Подмосковье температура днем будет колебаться от 8 до 13 градусов мороза, а ночью составит 15-20 градусов.

Скорость западного ветра не превысит восьми метров в секунду, а атмосферное давление в регионе составит 751 миллиметров ртутного столба.