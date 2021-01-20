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Москва

Погода в Москве: москвичам пообещали потепление 

Мослента 19 минут назад
Синоптики пообещали москвичам потепление
Фото: РИА Новости
Москвичей в среду, 20 января, ждет потепление до минус 10 градусов днем, пообещали в Гидрометцентре. Об этом пишет ТАСС.
Ночью температура опустится до 17 градусов ниже нуля. В Подмосковье температура днем будет колебаться от 8 до 13 градусов мороза, а ночью составит 15-20 градусов.
Скорость западного ветра не превысит восьми метров в секунду, а атмосферное давление в регионе составит 751 миллиметров ртутного столба.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам «температурные горки» на текущей неделе. По его словам, в пятницу, 22 января, ожидается снег. В выходные, 23 и 24 января, температура воздуха будет держаться около нуля.
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Погода , Новости Москвы , Евгений Тишковец , ИТАР-ТАСС , Московская область
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