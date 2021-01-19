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На Россию обрушились аномальные морозы 

Артём Кульша 1 час назад
В России зафиксированы аномальные морозы до -60
Фото: ТАСС
Температура воздуха в некоторых районах в Якутии превысила -60 градусов. Об этом сообщает ТАСС.
В селе Чымнайи Таттинского района похолодало до -61 градуса, в селах Кыйы, Усть-Татта (Булун), Хара-Алдан, Дайа-Амгата — до -60 градусов, в селе Ытык-Кюель — до -55 градусов, в других населенных пунктах района — до -55…59 градусов. Ученики всех школ района (более 2,8 тысячи человек) освобождены от очных занятий и учатся дистанционно. Детские сады продолжают работать.
В Намском районе температура опустилась до -55 градусов, в отдаленных населенных пунктах — до -58 (Салбанский наслег), -59 градусов (село Ергелех). Ученики всех 26 школ (более четырех тысяч человек) переведены на дистанционный формат обучения.
В Чурапчинском районе похолодало до -55 градусов, в Амгинском районе — до -56 градусов. В обоих районах все школьники освобождены от очных занятий. Вчера днем в Якутске температура не превысила -50 градусов. Все школьники были переведены на дистанционное обучение.
В июле, как сообщал «Рамблер», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погодные аномалии возникают все чаще в результате изменения климата и погода едва ли снова станет нормальной.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд
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