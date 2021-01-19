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Погода в Европе: В странах Европы зафиксированы рекордно низкие температуры 

ТК «Звезда» 1 час назад
В странах Европы зафиксированы рекордно низкие температуры
Фото: ТК «Звезда»
В нескольких странах Европы были зафиксированы рекордно низкие температуры. Как сообщает Associated Press, из-за холода было парализовано движение транспорта и увеличилось число ДТП.
В Польше впервые за одиннадцать лет температура опустила до -28 градусов. В Варшаве от холода треснули железнодорожные пути, что привело к задержкам в движении поездов.
Температура во многих регионах Чехии опустилась до -20 градусов — синоптики страны зафиксировали самую холодную ночь в году.
В Швейцарии и Германии бушуют сильные снегопады — на дорогах ФРГ спасатели убирают поваленные деревья, число ДТП в стране значительно увеличилось. Также аномальные снегопады зафиксированы и в Турции — в Стамбуле парализовано движение автотранспорта.
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Погода , В мире , Варшава , Германия , Польша , Стамбул , Турция , Чехия , Швейцария
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