В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

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Прогноз погоды Гидрометцентра предупредил об аномальных холодах в Москве в понедельник, 18 декабря. В столице объявили оранжевый уровень погодной опасности (выше только красный, когда погода «очень опасна»).

По данным метеорологов, до 10:00 в Троицком и Новомосковском административных округах будет до 30 градусов мороза.

Кроме того, в столице и области до 23:00 вторника, 19 января, будет действовать желтый уровень опасности (погода «потенциально опасна») из-за гололедицы.

Аномальные морозы также ожидаются в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Смоленской областях.

Как писал «Рамблер», прогноз погоды центра «Фобос» обещал, что 18 декабря станет самым холодным днем недели в Москве: температуры достигнут минус 17-20 градусов. До среды, 20 января, осадков в столичном регионе не будет.

В середине недели начнет теплеть, в полдень температуры будут достигать 11-14 градусов ниже ноля.

В четверг, 21 января, ожидается переходящий в дождь снег, а в пятницу — ледяные дожди и от нуля до плюс трех градусов.

Станет теплее и в Санкт-Петербурге. Сначала в городе будет идти небольшой снег и днем станет около минус пяти — восьми градусов. С 21 января осадки усилятся, а 22 января будет от нуля до минус трех.