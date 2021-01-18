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Погода в Москве: Самая холодная ночь зимы зафиксирована в Москве 

Москва24 и ещё 11 2 часа назад
Самая холодная ночь зимы зафиксирована в Москве
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Самую холодную ночь с начала нынешней зимы зафиксировали в Москве, сообщает "Интерфакс". Как уточняют синоптики, температура в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ в ночь на 18 января опустилась до минус 23,6 градуса.
Предыдущий минимум температуры в столице отмечался в ночь на воскресенье, 17 января. Столбики термометров показали -21,2 градуса. Самым морозным в истории метеонаблюдений Москвы 18 января было в 1940 году. Тогда похолодало до -41,1 градуса. Синоптики прогнозируют, что следующей ночью в столичном регионе подморозит до минус 23–26 градусов.
Несколько дней подряд в столице шел сильный снег, после чего высота снежного покрова увеличилась практически вдвое. В разных районах она колеблется от 40 до 45 сантиметров. С начала месяца в городе выпало 44 миллиметра осадков, и январь 2020 года уже перевыполнил норму осадков, которая составляет 42 миллиметра. Желтый уровень погодной опасности ранее продлили в столице и области из-за гололедицы. Он будет сохраняться до полудня вторника.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Европейской части России в течение недели ожидается "нервная погода". Сильные морозы позднее сменятся оттепелью. Вильфанд уточнил, что в первой половине недели жителей данной территории ожидают аномальные холода до 30 и более градусов мороза. Уже к пятнице, 22 января, наступит оттепель. В результате столбики термометров покажут до плюс четырех градусов. До этого синоптик пообещал в Москве "дно холода".
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Погода , Новости Москвы , Общество , Аномальный холод , Интерфакс
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