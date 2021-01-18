Самая холодная ночь зимы зафиксирована в Москве

Самую холодную ночь с начала нынешней зимы зафиксировали в Москве , сообщает "Интерфакс". Как уточняют синоптики, температура в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ в ночь на 18 января опустилась до минус 23,6 градуса.

Предыдущий минимум температуры в столице отмечался в ночь на воскресенье, 17 января. Столбики термометров показали -21,2 градуса. Самым морозным в истории метеонаблюдений Москвы 18 января было в 1940 году. Тогда похолодало до -41,1 градуса. Синоптики прогнозируют, что следующей ночью в столичном регионе подморозит до минус 23–26 градусов.

Несколько дней подряд в столице шел сильный снег, после чего высота снежного покрова увеличилась практически вдвое. В разных районах она колеблется от 40 до 45 сантиметров. С начала месяца в городе выпало 44 миллиметра осадков, и январь 2020 года уже перевыполнил норму осадков, которая составляет 42 миллиметра. Желтый уровень погодной опасности ранее продлили в столице и области из-за гололедицы. Он будет сохраняться до полудня вторника.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Европейской части России в течение недели ожидается "нервная погода". Сильные морозы позднее сменятся оттепелью. Вильфанд уточнил, что в первой половине недели жителей данной территории ожидают аномальные холода до 30 и более градусов мороза. Уже к пятнице, 22 января, наступит оттепель. В результате столбики термометров покажут до плюс четырех градусов. До этого синоптик пообещал в Москве "дно холода".