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Москва

Погода в Москве: Москвичей предупредили о гололедице 

Москва24 и ещё 7 1 час назад
Москвичей предупредили о гололедице
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы был продлен в столице и области. Он сохранится до 23:00 вторника, говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра России.
"Погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения — до 23:00 19 января", — следует из предупреждение синоптиков.
18 января самая холодная ночь зимы зафиксирована в Москве. Синоптики прогнозируют, что следующей ночью в столичном регионе подморозит до минус 23–26 градусов. Кроме того, желтый уровень погодной опасности уже продлили в московском регионе из-за гололедицы. Он вводился до 12:00 19 января.
Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал "температурные горки" в Москве в понедельник.
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Погода , Новости Москвы , Общество , "Желтый" уровень опасности , Желтый уровень , Евгений Тишковец , Московская область
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