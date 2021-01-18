Москвичей предупредили о гололедице

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы был продлен в столице и области. Он сохранится до 23:00 вторника, говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра России

"Погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения — до 23:00 19 января", — следует из предупреждение синоптиков.

18 января самая холодная ночь зимы зафиксирована в Москве. Синоптики прогнозируют, что следующей ночью в столичном регионе подморозит до минус 23–26 градусов. Кроме того, желтый уровень погодной опасности уже продлили в московском регионе из-за гололедицы. Он вводился до 12:00 19 января.