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Синоптик рассказала, какая погода ждет россиян в феврале 

РИА Новости 6 часов назад
Синоптик рассказала о февральской погоде в России
Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Россиян в феврале ждет температура в пределах и выше климатической нормы. Об этом "Российской газете" рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, в северных регионах, например в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах, в Коми, Красноярском крае и на Чукотке, не ожидается сильных морозов. Однако на юге Дальнего Востока, Хабаровского края и на Сахалине может быть даже холоднее, чем обычно.
На европейской территории страны осадков будет больше нормы. Особенно это может проявиться на Северо-Западе, а также в центральной части страны и Поволжье.
Синоптик также предупредила и о том, что много снега может выпасть в Красноярском крае, в Иркутской, Магаданской, Свердловской и Челябинской областях.
Кроме того, снежно будет в Амурской области, Хабаровском крае, на Сахалине, в Приморье, Омской области, а также на северо-западе Новосибирской и на юге Тюменской областей.
В Москве осадков может быть чуть выше нормы, предупредила Паршина. Температура в столице в среднем будет держаться в районе минус 6,7 градуса. Ночью столбик термометра будет колебаться от минус семи до минус 12, а днем — в районе минус одного — минус шести градусов. При этом ночью температура может опускаться до минус 20 градусов, а днем — до минус 15.
Синоптик также напомнила, что февраль — переходный месяц: если в начале среднесуточная температура составляет около минус десяти градусов, то к концу — уже минус пять, чувствуется приближение весны.
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Комментарии
Погода , Людмила Паршина , "Российская газета" , Амурская Область , Красноярский Край , Московская область , Омская Область , Приморский Край , Свердловский , Тюменская Область , Хабаровский Край
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