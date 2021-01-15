Синоптик рассказала о февральской погоде в России

Россиян в феврале ждет температура в пределах и выше климатической нормы. Об этом "Российской газете" рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

На европейской территории страны осадков будет больше нормы. Особенно это может проявиться на Северо-Западе, а также в центральной части страны и Поволжье

Синоптик также предупредила и о том, что много снега может выпасть в Красноярском крае, в Иркутской, Магаданской, Свердловской и Челябинской областях

Москве осадков может быть чуть выше нормы, предупредила Паршина . Температура в столице в среднем будет держаться в районе минус 6,7 градуса. Ночью столбик термометра будет колебаться от минус семи до минус 12, а днем — в районе минус одного — минус шести градусов. При этом ночью температура может опускаться до минус 20 градусов, а днем — до минус 15.

Синоптик также напомнила, что февраль — переходный месяц: если в начале среднесуточная температура составляет около минус десяти градусов, то к концу — уже минус пять, чувствуется приближение весны.