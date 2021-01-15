Прогноз погоды: в Москве наступила аномально холодная пятница 

Эксперт «Фобоса» Александр Синенков рассказал, что прогноз погоды на пятницу, 15 января, обещает москвичам аномальный мороз в 15-17 градусов (на шесть градусов ниже нормы). Об этом сообщает РИА Новости.

В Подмосковье температура будет опускаться до минус 14-19 градусов. Ожидается северный ветер с порывами до шести метров в секунду.

По прогнозу Синенкова, 15 января вероятность осадков упадет до минимума и день будет солнечным.

Прошедшей ночью в столичном регионе было 16,4 градуса мороза. Это делает 15 января самым холодным днем сезона, отметил метеоролог.

Как писал «Рамблер», прогноз погоды «Фобоса» обещает , что потеплеет в Москве только со вторника, 19 января. В этот день ожидается около минус десяти градусов. Обычно в середине января в Москве и области не холоднее минус шести, подчеркнули метеорологи.

До этого из-за балканского циклона за сутки в Москве выпало примерно восемь миллиметров осадков (19 процентов от нормы за месяц). В «Фобосе» спрогнозировали в столице сугробы выше 30 сантиметров, которые обычно бывают только в феврале.