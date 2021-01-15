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Жителям Москвы пообещали аномально холодную пятницу 

Мослента и ещё 1 5 часов назад
Жителям Москвы пообещали аномально холодную пятницу
Фото: Анна Акельева / «Коммерсантъ»
Жителям столицы пообещали аномально холодную пятницу. Так, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, столбики термометров 15 января опустятся до минус 17. Об этом эксперт рассказал РИА Новости.

«Сегодня показания барометров в столичном регионе станут расти, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков выглянет солнце, но температурный фон окажется аномально холодным и на 6 градусов станет ниже положенной климатической нормы середины зимы», — рассказал синоптик.

Он также добавил, что минувшая ночь и предстоящий день станут самыми морозными в текущем сезоне.
Синенков отметил, что в столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в городе минус 15-17, в Московской области минус 14-19. Ветер северной четверти 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба.
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Погода , Новости Москвы , Александр Синенков , РИА Новости , Московская область
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