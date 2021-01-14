Прогноз погоды: России подарили «букет неприятностей» 

В столичном регионе в четверг, 14 января, ожидаются сильные снегопады, заносы и гололедица. В пятницу, 15 января, осадки почти прекратятся, но зато морозы станут злее: местами будет холодать до 25 градусов ниже ноля.

В Краснодарском и Ставропольском краях во второй половине недели ожидаются метели, снежные заносы на дорогах и сильный ветер. В горах Кавказа ветер будет дуть с порывами до 32 метров в секунду, также прогноз погоды предупреждает об угрозе схода лавин.

В районе Сочи могут формироваться штормы и смерчи.

На севере европейской части страны ближе к выходным станет аномально холодно. К примеру, в Архангельской области температуры упадут до 35 градусов мороза и еще ниже.

Как сообщал «Рамблер», метеорологи центра «Фобос» рассказали , что погодные аномалии пришли в Россию вместе с балканским циклоном-«монстром». Из-за него в Сочи в середине января температура поднялась до плюс 21 градуса. Повышение температуры сопровождалось мощными ливнями.

В «Фобосе» отмечали, что в Москве 14 января может выпасть до восьми миллиметров снега.