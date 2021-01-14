Прогноз погоды: России подарили «букет неприятностей» 

Прогноз погоды Гидрометцентра пообещал жителям Европейской России «букет неприятностей»: снежные заносы на Кубани, смерчи в Сочи и 30-градусные морозы в Архангельской области.
В столичном регионе в четверг, 14 января, ожидаются сильные снегопады, заносы и гололедица. В пятницу, 15 января, осадки почти прекратятся, но зато морозы станут злее: местами будет холодать до 25 градусов ниже ноля.
В Краснодарском и Ставропольском краях во второй половине недели ожидаются метели, снежные заносы на дорогах и сильный ветер. В горах Кавказа ветер будет дуть с порывами до 32 метров в секунду, также прогноз погоды предупреждает об угрозе схода лавин.
В районе Сочи могут формироваться штормы и смерчи.
На севере европейской части страны ближе к выходным станет аномально холодно. К примеру, в Архангельской области температуры упадут до 35 градусов мороза и еще ниже.
Как сообщал «Рамблер», метеорологи центра «Фобос» рассказали, что погодные аномалии пришли в Россию вместе с балканским циклоном-«монстром». Из-за него в Сочи в середине января температура поднялась до плюс 21 градуса. Повышение температуры сопровождалось мощными ливнями.
В «Фобосе» отмечали, что в Москве 14 января может выпасть до восьми миллиметров снега.