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Прогноз погоды: России подарили «букет неприятностей» 

Елена Прошина 54 минуты назад
Прогноз погоды: России подарили «букет неприятностей»
Фото: ТАСС
Прогноз погоды Гидрометцентра пообещал жителям Европейской России «букет неприятностей»: снежные заносы на Кубани, смерчи в Сочи и 30-градусные морозы в Архангельской области.
В столичном регионе в четверг, 14 января, ожидаются сильные снегопады, заносы и гололедица. В пятницу, 15 января, осадки почти прекратятся, но зато морозы станут злее: местами будет холодать до 25 градусов ниже ноля.
В Краснодарском и Ставропольском краях во второй половине недели ожидаются метели, снежные заносы на дорогах и сильный ветер. В горах Кавказа ветер будет дуть с порывами до 32 метров в секунду, также прогноз погоды предупреждает об угрозе схода лавин.
В районе Сочи могут формироваться штормы и смерчи.
На севере европейской части страны ближе к выходным станет аномально холодно. К примеру, в Архангельской области температуры упадут до 35 градусов мороза и еще ниже.
Как сообщал «Рамблер», метеорологи центра «Фобос» рассказали, что погодные аномалии пришли в Россию вместе с балканским циклоном-«монстром». Из-за него в Сочи в середине января температура поднялась до плюс 21 градуса. Повышение температуры сопровождалось мощными ливнями.
В «Фобосе» отмечали, что в Москве 14 января может выпасть до восьми миллиметров снега.
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