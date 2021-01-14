Снегопад в Москве утихнет днем

"Холодно, неприятно, но интенсивность снегопада в течение дня будет постепенно снижаться. Но все равно снежные заносы, ухудшение видимости до нескольких километров — все это остаётся в силе, и довольно сложные погодные условия. Сбои в наземном и авиасообщении — это все актуально", — добавил Тишковец.