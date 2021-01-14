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Погода в Москве: Снегопад в Москве утихнет днем 

РИА Новости 35 минут назад
Снегопад в Москве утихнет днем
Фото: РИА Новости
Снегопад в Москве днем в четверг утихнет, выпадет ещё порядка 5-8 миллиметров, при влажности 91% и плотном ветре температура будет ощущаться на уровне минус 19, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение сегодняшнего дня столичный регион будет оставаться во власти Балканского циклона, поэтому облачно, временами снегопад и метель, выпадет ещё порядка 5-8 миллиметров. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура минус 12 — минус 14 в Москве, минус 10 — минус 15 по области", — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что при такой высокой влажности, она составляет 91%, и довольно плотном ветре температура будет ощущаться на уровне минус 19.

"Холодно, неприятно, но интенсивность снегопада в течение дня будет постепенно снижаться. Но все равно снежные заносы, ухудшение видимости до нескольких километров — все это остаётся в силе, и довольно сложные погодные условия. Сбои в наземном и авиасообщении — это все актуально", — добавил Тишковец.

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Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , РИА Новости
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