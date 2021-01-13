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Прогноз погоды: после аномальных морозов в Россию придет тепло 

Елена Прошина 3 часа назад
Прогноз погоды: после аномальных морозов в Россию придет тепло
Фото: ТАСС
Метеоролог Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что прогноз погоды обещает некоторым регионам России резкое потепление после морозов. Об этом сообщает «Пятый канал».
По данным метеорологов, в Новосибирской, Томской, Омской областях, под Кемерово и в Алтайском крае до выходных будет на 8-11 градусов холоднее нормы. В конце недели благодаря появлению теплых воздушных масс там резко потеплеет — примерно на 15-20 градусов.
При этом в европейских регионах страны будет все так же холодно. В субботу и воскресенье, 16 и 17 января, в Москве и соседних областях ожидаются температуры на 8-10 градусов ниже нормы.
Вильфанд объяснил это ««экзотической синоптической ситуацией», когда холодный воздух приходит через Урал с Востока.
Как сообщал «Рамблер», ранее прогноз погоды предупредил о 20-градусных морозах в Москве с пятницы, 15 декабря, и похолодании до минус 26 в воскресенье, 17 декабря.
В среду, 13 декабря, повезет Крыму, Кавказу и Краснодарскому краю: там наступит мощная оттепель и воздух прогреется до апрельских плюс 10-15 градусов. Потепление распространится до Нижней Волги и Черноземья. Произойдет этого благодаря европейскому циклону. Из-за него же в Причерноморье и Придонье за сутки может выпасть более половины месячной нормы осадков — около 20-30 миллиметров.
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Погода , Роман Вильфанд
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