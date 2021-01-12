Минувшая ночь стала самой холодной в Подмосковье с начала года

Температура воздуха опустилась до -10,4 градуса

Минувшей ночью температура воздуха в Московской области опустилась до -10,4 градуса. Ночь стала самой холодной в нынешнем году. Данная цифра предварительна, температура ещё может понизиться. Об этом сообщает издание «Реут».

Однако ночь не стала самой холодной с начала зимы. В ночь на 10 декабря в области было зарегистрировано -12,6 градуса. Сегодня в Москве ожидается -10-12 градусов, по области — минус 9-14 градусов. Скорость южного ветра составит 3-8 метров в секунду.