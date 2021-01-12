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Погода в Подмосковье: Минувшая ночь стала самой холодной в Подмосковье с начала года 

Вести Подмосковья 1 час назад
Минувшая ночь стала самой холодной в Подмосковье с начала года
Фото: pixabay.com
Температура воздуха опустилась до -10,4 градуса
Минувшей ночью температура воздуха в Московской области опустилась до -10,4 градуса. Ночь стала самой холодной в нынешнем году. Данная цифра предварительна, температура ещё может понизиться. Об этом сообщает издание «Реут».
Однако ночь не стала самой холодной с начала зимы. В ночь на 10 декабря в области было зарегистрировано -12,6 градуса. Сегодня в Москве ожидается -10-12 градусов, по области — минус 9-14 градусов. Скорость южного ветра составит 3-8 метров в секунду.
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Погода , Общество , Москва , Московская область
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