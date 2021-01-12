Москву ждут экстремальные морозы

Прогноз погоды предупреждает о 20-градусных морозах, которые ударят в Москве в пятницу, 15 декабря, и достигнут минус 26 в воскресенье, 17 декабря. Об этом сообщают «Метеовести» со ссылкой на метеорологов центра «Фобос».

До четверга, 14 января, днем в столице и области будет около минус 12-14 градусов (на шесть-семь градусов холоднее нормы). После минус 26 утром воскресенья воздух не прогреется сильнее 16-19 градусов ниже ноля. В «Фобосе» такие температуры назвали экстримом даже по меркам русской зимы: они случаются раз в девять-десять лет и особенно странно с ними столкнуться на фоне глобального потепления.

В Санкт-Петербурге впервые за пять лет похолодало до минус 14,4 градуса (на четыре градуса ниже нормы), а температуры на Кубани к 17 декабря опустятся до минус пяти градусов.

Кроме того, 20-градусные морозы ожидаются в Черноземье, а в центре России будет не теплее 25-30 градусов морозы. При этом в Мурманске к 16-17 января потеплеет до минус двух-трех градусов и будут возможны оттепели.

Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды Гидрометцентра пообещал столичному региону трескучие морозы до минус 23 градусов на этой неделе. Самым холодным днем метеорологи назвали среду, 13 января, когда дневные температуры составят минус 14-19 градусов, а ночью будет 16-21 мороза.