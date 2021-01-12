Восемь человек стали жертвами сильнейшего снегопада в Японии , сотни — пострадали. Засыпает и Европу, в частности Испанию . О суровой зиме расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Парпура

Эта испанская зима не уступает русской: морозы до минус десяти и сугробы с человеческий рост. Вмиг все испанцы стали лыжниками, а их собаки превратились в ездовых.

Настоящую зиму в страну принес шторм «Филомена» . Метеорологи уже назвали его сильнейшим за последние полвека. Снежная буря нарушила железнодорожное сообщение. В Мадридском аэропорту задержали все рейсы. Коллапс и на автомагистралях. Машины застряли в снегу. Движение нарушено на основных трассах страны.

Разгребают последствия снежной бури военные и спасатели. Они чистят дороги и эвакуируют пассажиров из застрявших машин.

Но многие испанцы снегу только рады. Люди вышли на улицы Мадрида, чтобы поиграть в снежки.

«Сейчас тяжелые времена, но такие дни делают их легче. Мы гуляем, танцуем. Я никогда не видела столько снега и хочу насладиться им, пока он не растаял», — призналась местная жительница Даниэлла.

Наслаждаться зимней погодой могут и жители Японии. Там тоже прошел сильнейший снегопад, который, кроме традиционных забав, принес проблемы. Две сотни машин застряли на трассах. Остановлены и скоростные поезда.

А в Грецию пришло лето . Тоже неожиданно — температура там на 15 градусов выше нормы. Пляжи заполнены отдыхающими. Рискуя заразиться коронавирусом, люди загорают и купаются.

«Мы не можем все время оставаться дома. Нужно хоть куда-то пойти, чтобы выпустить пар. Думаю, ничего страшного не случится», — считает отдыхающий Кириакос Питулис.

Лето пришло и в Южную Америку. Жаре радуются в Бразилии и в Аргентине. На пляжах тысячи людей. Они забыли про социальную дистанцию.

«Я надеюсь на вакцину. Хочу, чтобы всех вакцинировали за пару месяцев. И мы сможем спокойно жить и радоваться прекрасной погоде», — говорит житель Бразилии Клебер Лопеш.

Бразилия до сих пор остается в тройке лидеров в антирейтинге стран по распространению коронавируса. От инфекции там умерли уже больше 200 тысяч человек.