Температура в Москве упадет на 7 градусов ниже нормы 

«Наступают опасные явления — экстремально холодная погода. Под таким названием понимается ситуация, когда в зимнее время температура как минимум на 7 градусов ниже нормы», — рассказал Вильфанд «Комсомольской правде».

По его словам, самыми холодными днями на этой неделе станут среда, четверг и пятница. Аномалия будет достигать 10 градусов ниже нормы. К тому же, в четверг, 14 января, пройдет «заметный снег».

Холодные воздушные массы придут в Московский регион из Сибири, с севера Красноярского края.

«Эта неделя по прогнозам будет по настоящему морозной. До минус 25 градусов. Особенно в середине недели, в среду, четверг, пятницу. Предварительные расчеты показывают, что повышение температуры возможно либо в самом конце этой недели, либо в самом начале следующей. До субботы включительно будет по-настоящему морозная погода», — отметил он.

Холодные воздушные массы придут в Московский регион из Сибири, с севера Красноярского края.

Кроме того, по словам Романа Вильфанда, аномальная погода ожидается в Ставропольском и Краснодарском краях — там будут идти осадки «в самом разном виде».

Экстремально холодные температуры — до 35-40 градусов мороза — продолжат держаться на юге Западной Сибири: в Омской, Томской и Кемеровской областях.