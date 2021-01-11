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Москва

Температура в Москве упадет на 7 градусов ниже нормы 

Вероника Полынина 2 часа назад
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об экстремально холодной погоде в Москве.

«Наступают опасные явления — экстремально холодная погода. Под таким названием понимается ситуация, когда в зимнее время температура как минимум на 7 градусов ниже нормы», — рассказал Вильфанд «Комсомольской правде».

По его словам, самыми холодными днями на этой неделе станут среда, четверг и пятница. Аномалия будет достигать 10 градусов ниже нормы. К тому же, в четверг, 14 января, пройдет «заметный снег».
Холодные воздушные массы придут в Московский регион из Сибири, с севера Красноярского края.

«Эта неделя по прогнозам будет по настоящему морозной. До минус 25 градусов. Особенно в середине недели, в среду, четверг, пятницу. Предварительные расчеты показывают, что повышение температуры возможно либо в самом конце этой недели, либо в самом начале следующей. До субботы включительно будет по-настоящему морозная погода», — отметил он.

Холодные воздушные массы придут в Московский регион из Сибири, с севера Красноярского края.
Кроме того, по словам Романа Вильфанда, аномальная погода ожидается в Ставропольском и Краснодарском краях — там будут идти осадки «в самом разном виде».
Экстремально холодные температуры — до 35-40 градусов мороза — продолжат держаться на юге Западной Сибири: в Омской, Томской и Кемеровской областях.
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Погода , Видео , Роман Вильфанд , Комсомольская правда
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