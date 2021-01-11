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Москва

Погода в Москве: Вильфанд предупредил о морозах в столичном регионе 

RT на русском и ещё 1 21 минуту назад
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в столичном регионе.

«Да, наступают опасные явления — экстремально холодная погода. Под таким названием понимается ситуация, когда в зимнее время температура как минимум на семь градусов ниже нормы», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, с середины этой недели будет аномалия и температуры в промежутках от минус семи до минус десяти ниже нормы.

«Три дня предполагается такой период. Может быть, и больше. Но уточнять будем завтра», — отметил Вильфанд.

Он также сообщил, что 14 января ожидается заметный снег.

«Эта неделя по прогнозам будет по-настоящему морозной. До -25 °С. Особенно в середине недели, в среду, четверг, пятницу. Предварительные расчёты показывают, что повышение температуры возможно либо в самом конце этой недели, либо в самом начале следующей», — добавил эксперт.

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Погода , Видео , Новости Москвы , Комсомольская правда , Казань , Республика Татарстан
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