Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в столичном регионе.

«Да, наступают опасные явления — экстремально холодная погода. Под таким названием понимается ситуация, когда в зимнее время температура как минимум на семь градусов ниже нормы», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, с середины этой недели будет аномалия и температуры в промежутках от минус семи до минус десяти ниже нормы.

«Три дня предполагается такой период. Может быть, и больше. Но уточнять будем завтра», — отметил Вильфанд.

Он также сообщил, что 14 января ожидается заметный снег.