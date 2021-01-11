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Москва

Прогноз погоды: Москву ждет минус 23 

Елена Прошина 1 час назад
Прогноз погоды: Москву ждет минус 23
Фото: ТАСС
Эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды обещает Подмосковью и столице «трескучие морозы» до минус 23 градусов на этой неделе.
Метеоролог объяснил, что связаны морозы с приходом в европейскую часть страны холодного воздуха с Таймыра.
Днем в понедельник, 11 января, будет от минус 11 до девяти градусов ниже ноля (от минус 19 до минус 17 ночью). Во вторник, 12 января, похолодает до минус 13–11 градусов (ночью — минус 23-18 градусов). Самым холодным днем станет среда, 13 января: днем будет не теплее минус 14 градусов, при этом температура сможет упасть и до минус 19 (ночью — 21-16 мороза).
В четверг, 14 января, температура будет колебаться от минус 18 до минус 13 градусов (минус 17-12 ночью), в пятницу, 15 января, будет минус 15-10 градусов (18-13 градусов ниже ноля). Днем на выходных ожидается минус 17-12 градусов.
Вильфанд подчеркнул, что даже днем в столичном регионе не будет теплеть, «потому что неоткуда». Он добавил, что в первую рабочую неделю года будут идти несильные снегопады и посоветовал жителям региона кататься на санках и лыжах.
Как сообщал «Рамблер», ранее прогноз погоды центра «Фобос» предупредил, что по утрам на этой неделе Москву ждут 20-градусные морозы, а после полудня будет теплеть максимум до минус 12.
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