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Погода в Европейской России: Вильфанд предупредил о похолодании после праздников 

РИА Новости 2 часа назад
Россиян предупредили о похолодании после праздников
Фото: РИА Новости
На всей европейской части России с началом рабочей недели понизится температура, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"До конца каникул погода комфортная, зимняя, в мягком варианте. Завтра (8 января. — Прим. ред.) небольшое даже потепление: температура минус 2-4 градуса, по области до минус 6. 9 января — минус 6-8 градусов, 10 января — до минус 10. Но все эти температуры выше нормы. Значительное понижение температуры 11 января (ночью минус 11-16 градусов, днем минус 8-13 градусов). Я считаю, что это естественно, справедливо — это первый рабочий день. Понижение температуры коснется всей европейской части страны", — отметил Вильфанд.

Он отметил, что такая температура на три градуса ниже нормы. В некоторых местах морозы будут достигать минус 16-18 градусов. 12 января ожидается продолжение холодов. Кроме того, в ближайшие дни увеличится высота сугробов, прогнозируют синоптики.

"В связи с прохождением холодного фронта с 10 на 11 января ожидается облачная погода со снегом. Высота снега увеличится на 2-4 сантиметра", — добавил собеседник агентства.

Также он уточнил, что снежный покров в центре Европейской России в 1,5 раза меньше средних значений.
Вильфанд добавил, что очень теплые температуры для января на юге России снизятся на 5-6 градусов 10 января. Тем не менее они лишь приблизятся к норме, но все-таки будут выше нее, а ночные температуры опустятся ниже нуля.
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Погода , Общество , РИА Новости , Китай
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