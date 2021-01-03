В МЧС предупредили о мокром снеге в Московской области завтра

Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о мокром снеге, мороси и гололеде, которые ожидаются 4 января в Подмосковье.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 4 января в Московской области ожидается снег, мокрый снег, морось, местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица", — сказали ТАСС в воскресенье в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.

В связи с непогодой водителям стоит воздержаться от поездок на личном автотранспорте, быть предельно внимательными на дорогах. Важно соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние машины и груза, дорожные и природные условия. Машины лучше парковать вдали от деревьев.

Пешеходам, находясь на улице, нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, обходить мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи. Кроме того, также следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.