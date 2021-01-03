Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В МЧС предупредили о мокром снеге и гололеде в Московской области 4 января 

ТАСС 1 час назад
В МЧС предупредили о мокром снеге в Московской области завтра
Фото: ТАСС
Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о мокром снеге, мороси и гололеде, которые ожидаются 4 января в Подмосковье.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 4 января в Московской области ожидается снег, мокрый снег, морось, местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица", — сказали ТАСС в воскресенье в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.

В связи с непогодой водителям стоит воздержаться от поездок на личном автотранспорте, быть предельно внимательными на дорогах. Важно соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние машины и груза, дорожные и природные условия. Машины лучше парковать вдали от деревьев.
Пешеходам, находясь на улице, нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, обходить мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи. Кроме того, также следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.
Видео дня. В России стало на 580 миллионеров больше
ТАСС: последние новости
Более 16 тыс. жителей Псковской области остались без света после снегопада Более 16 тыс. жителей Псковской области остались без света после снегопада Облачная погода и местами небольшой снег ожидаются в Москве 3 января Облачная погода и местами небольшой снег ожидаются в Москве 3 января Энергоснабжение в Псковской области восстановят к вечеру 3 января Энергоснабжение в Псковской области восстановят к вечеру 3 января
Комментарии
Погода , Общество , МЧС , ИТАР-ТАСС , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
01:44
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
Шоу-бизнес Общество
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
00:31
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
Происшествия
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
01:34
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
В мире Общество
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
01:02
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
Происшествия
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
00:50
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
00:14
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
Происшествия
Горящая снегоуборочная машина в Москве попала на видео
00:24
Горящая снегоуборочная машина в Москве попала на видео
Новости Москвы Пожары
Водитель протаранил половину машин на парковке в Ижевске
01:22
Водитель протаранил половину машин на парковке в Ижевске
Происшествия
Мойщик на угнанном авто влетел в театр в Москве
00:53
Мойщик на угнанном авто влетел в театр в Москве
Происшествия Новости Москвы
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
01:12
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение