«Околонулевая апатия» сохранится в Москве до воскресенья

Околонулевая погодная апатия сохранится до воскресенья в Москве , с понедельника морозы начнут крепчать, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

«Три дня мы пребываем в погодной околонулевой апатии, остаток каникул, за исключением сегодняшнего дня, пройдет в позитивном варианте… Завтра ночью будет подмораживать: 0, -2, завтра днем будет 0, +2. Будет оказывать влияние ложбина Североатлантического циклона с запада, поэтому само тепло по верхам уйдет, и осадки в основном уже будут идти в твердой фазе. Ночью это небольшой снег, а днем временами снег, может быть, мокрый снег. Что касается дальнейших перспектив, то до 3 числа примерно так же и будет болтаться около 0. Но, я думаю, что ледяных дождей больше не будет», — передает РИА «Новости» прогноз синоптика.

По его словам, похолодание в столице начнется после 4 января, и ожидается увеличение снежного покрова. «Завтра хороший снег будет, умеренной интенсивности, сугробы подрастут до 15 сантиметров», — добавил Тишковец.

Также синоптик рассказал, какая погода в Москве ожидается на Рождество.

«Мы выйдем к седьмому числу на традиционные умеренные рождественские морозы, когда ночью будет -7 до -12, днем не выше -5 до -10. Ожидается облачная с прояснениями погода, скорее всего, без осадков», — спрогнозировал Тишковец.