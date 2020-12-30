Прогноз погоды: Москву ждет аномальная новогодняя ночь 

Прогноз погоды предупреждает жителей Подмосковья и столицы о ледяных дождях перед Новым годом и аномально теплой ночи с 31-го на 1-е. Об этом сообщают «Метеовести» со ссылкой на метеорологов «Фобоса».

Из-за нового циклона «Белла» в среду, 30 декабря, в столичном регионе начнутся мощные снегопады, возможны будут ледяные дожди. Температура воздуха днем составит от нуля до плюс одного градуса.

В саму новогоднюю ночь прогноз погоды обещает Москве и области около нуля градусов (возможно даже до плюс одного). Это на десять градусов выше нормы. Некоторые районы Подмосковья в эту ночь завалит снегом, но из-за высоких температур снегопады начнут переходить в ледяные дожди.

Аномальное 31 декабря также ожидается Крыму и Краснодарском крае: температура там превысит весенние плюс десять градусов.

В Санкт-Петербурге с 30 декабря воздух прогреется до плюс двух-трех градусов и начнутся дожди. Только со 2 января в городе похолодает до нуля.

Метеорологи подчеркнули, что к «Белле» стоит отнестись серьезно: из-за нее в Уэльсе случилось самое сильное за последние 20 лет наводнение, властям пришлось эвакуировать 1500 семей. Хорошая новость — по дороге в Россию «Белла» растратит значительные запасы влаги. Однако на северо-западе страны все равно может выпасть более десяти миллиметров осадков.

Как сообщал «Рамблер», ранее в «Фобосе» рассказали, что большая часть новогодних каникул в Москве будет теплой и слякотной, но под Рождество возможны морозы.