Прогноз погоды: россиян ждут оттепели в начале нового года и морозы перед Рождеством

Эксперт центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что прогноз погоды обещает жителям Подмосковья и столицы оттепели в начале нового года и морозы перед Рождеством.

По данным метеоролога, благодаря циклону «Грета» новогодняя ночь в столичном регионе будет снежной и морозной, чего не случалось уже несколько лет. Однако сразу же после праздника в Москве и области начнутся сюрпризы.

В целом, по прогнозу «Фобоса», январь 2021 года будет на два-три градуса теплее нормы. Подмосковье и столицу ожидают как январские оттепели с температурой около нуля градусов, так и резкие похолодания, а под Рождество в регионе ударят морозы, предупреждает прогноз погоды.

Как писал «Рамблер», ранее метеорологи рассказали, что 2020 год войдет в российскую историю, как год опасных погодных явлений.

Эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что первые два месяца года были рекордно теплыми (на азиатской территории России температуры оказались выше нормы на 10-15 градусов).

В мае 2020-го в средней полосе Европейской России выпало три месячных нормы осадков, в июне — еще две, октябрь оказался самым теплым месяцем за 142 года наблюдений, а в ноябре во Владивостоке прошел ледяной дождь невиданной силы (под его тяжестью падали линии электропередач).