Оттепель придет в Москву накануне Нового года

Погода накануне Нового года в Москве будет пасмурная, придет оттепель с температурой до плюс 2 градусов. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
«Предновогодние дни, 30 и 31 декабря, будут пасмурными и оттепельными. В среду пройдут осадки, и днем около 0 — плюс 2 градусов, в четверг днем без существенных осадков и те же 0 — плюс 2 градуса. Есть надежда, что в новогоднюю ночь природа все же вспомнит, что на календаре зима, и опустит температуру в зону слабых «минусов», и слегка припорошит замерзающая кашу под ногами слабым снегом», — говорится в прогнозе.
При этом в предстоящую пятницу, 25 декабря, в столицу с циклоном «Грета» придут снегопады и метели. Как ожидается, за сутки может выпасть 5-10 см снега. К субботе, 26 декабря, осадки ослабеют, температура понизится, на дорогах образуется сильная гололедица. Ночь на понедельник может стать самой холодной с начала зимы: в Москве подморозит до минус 11 — минус 13 градусов, а по области местами до минус 20 градусов.