Оттепель придет в Москву накануне Нового года

«Предновогодние дни, 30 и 31 декабря, будут пасмурными и оттепельными. В среду пройдут осадки, и днем около 0 — плюс 2 градусов, в четверг днем без существенных осадков и те же 0 — плюс 2 градуса. Есть надежда, что в новогоднюю ночь природа все же вспомнит, что на календаре зима, и опустит температуру в зону слабых «минусов», и слегка припорошит замерзающая кашу под ногами слабым снегом», — говорится в прогнозе.