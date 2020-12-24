Москвичей предупредили о надвигающейся метели 

В ближайшую ночь в Москве ожидается ухудшение погодных условий в связи с перемещением активного циклона. На столицу обрушатся мокрый снег, метель и сильные ветра, сообщает управление МЧС по Москве

Сильный снег ожидается во второй половине ночи, вечером 24 декабря мокрый снег выпадет в Троицком и Новомосковском административных округах. Кроме того, МЧС предупреждает о гололедице и снежных заносах. В отдельных районах скорость ветер достигнет 12-17 метров в секунду, пишет РИА «Новости»

Водителям рекомендуют снижать скорость на дорогах, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров. Также автомобилистам советуют не парковаться вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и иметь светоотражающие элементы на одежде при движении по краю проезжей части.