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Москва

Прогноз погоды: и снова ледяные дожди 

Елена Прошина 1 час назад
Метеорологи прогнозируют ледяные дожди на Европейской части России
Фото: ТАСС
Прогноз погоды центра «Фобос» предупреждает москвичей и жителей почти всей Европейской России о нашествии ледяных дождей.
Метеорологи рассказали, что северный циклон покинул южные регионы страны и к пятнице захватит почти всю западную половину Русской равнины. При этом в циклоне присутствуют и теплые воздушные массы, из-за чего холода будут сменяться оттепелями и все это приведет к гололеду и ледяным дождям.
Самые мощные осадки (более трети от нормы декабря) ожидаются на западе Центрального региона и Черноземья.
Не обойдут ледяные дожди и Москву. В четверг, 24 декабря, в городе будет около пяти градусов ниже ноля и слабый снегопад. В пятницу, 25 декабря, потеплеет до плюс одного градуса, осадки усилятся, утром и днем возможны будут ледяные дожди и гололед. Примерно такую же погоду прогноз погоды обещает в субботу, 26 декабря.
К воскресенью, 27 декабря, небо прояснится и похолодает до минус шести-девяти градусов. Это на три-четыре градуса ниже нормы.
Как сообщал «Рамблер», метеорологи считают, что жителям столичного региона в этом году повезет с новогодней ночью: она будет снежной и с бодрящим морозом. В последние дни 2020-го ожидаются несколько снегопадов и потепление до минус двух-семи градусов.
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