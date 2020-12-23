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Россию накроют аномальные холода 

Артём Кульша 21 минуту назад
В России похолодает до -55 градусов
Фото: ТАСС
В ряде регионов России температура воздуха опустится ниже -50 градусов. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости.
Он отметил, что на севере Западной и Средней Сибири было невероятно тепло по меркам декабря, например, на Таймыре было -8 градусов. В настоящее время ситуация меняется на противоположную — на север Сибири смещается арктический антициклон, в результате чего температура станет экстремально низкой.
В Ханты-Мансийском автономном округе она опустится до -36…-40 градусов, в Ямало-Ненецком автономном округе — до -44…-50 градусов (ниже нормы на 15-20 градусов), на юге Таймыра — до -45…-50 градусов, в Эвенкии и на севере Туруханского муниципального округа — до -50…-55 градусов, на севере других центральных районов Красноярского края — до -47…-48 градусов.
В Омской области похолодает с нынешних -12 градусов до -24…-30 градусов в пятницу-субботу, в Новосибирске — на 10 градусов в течение пяти дней. Также в Новосибирске будут наблюдаться сильный снег, ветер, метели и снежные заносы, в Алтайском крае скорость ветра составит 22-27 метров в секунду.

«25 метров в секунду — это уже угрожающий человеку ветер», — напомнил Вильфанд.

В июле, как сообщал «Рамблер», Вильфанд заявил, что погодные аномалии возникают все чаще в результате изменения климата и погода едва ли снова станет нормальной.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , РИА Новости
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