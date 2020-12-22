Холодные зимы в России уйдут в прошлое

Климатолог предсказал конец холодным зимам в России в течение ближайших 5-10 лет.
Заместитель директора Института физики атмосферы РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов сообщил, что в России наблюдается тенденция к более теплым зимам и увеличению количества осадков.
«Скорее всего, через 5-10 лет холодные зимы закончатся и будут стабильно теплые зимы. А осадков станет больше над северной частью Евразии», — рассказал Семенов «Ура.ру».
По его словам, из-за потепления граница снежного покрова будет постепенно отодвигаться на север. Увеличение количества осадков приведет к более сильным половодьям.
Коллега Семенова, метеоролог, климатолог, член русского географического общества, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова не согласна с мнением о том, что осадков над северной частью Евразии становится больше. По ее словам, эта тенденция наблюдается только в горной местности, а в степной зоне, наоборот, осадков стало меньше.
Ранее, как сообщал «Рамблер», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погодные аномалии возникают все чаще в результате изменения климата и погода едва ли снова станет нормальной. Тогда же старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский назвал ярчайшим проявлением глобального потепления изменение характера осадков — ранее дожди чаще бывали затяжными и равномерной интенсивности, а сейчас — стали ливневыми.