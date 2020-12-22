Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

Погода в России: Холодные зимы в России уйдут в прошлое 

Вероника Полынина 35 минут назад
Холодные зимы в России уйдут в прошлое
Фото: РИА Новости
Климатолог предсказал конец холодным зимам в России в течение ближайших 5-10 лет.
Заместитель директора Института физики атмосферы РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов сообщил, что в России наблюдается тенденция к более теплым зимам и увеличению количества осадков.

«Скорее всего, через 5-10 лет холодные зимы закончатся и будут стабильно теплые зимы. А осадков станет больше над северной частью Евразии», — рассказал Семенов «Ура.ру».

По его словам, из-за потепления граница снежного покрова будет постепенно отодвигаться на север. Увеличение количества осадков приведет к более сильным половодьям.
Коллега Семенова, метеоролог, климатолог, член русского географического общества, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова не согласна с мнением о том, что осадков над северной частью Евразии становится больше. По ее словам, эта тенденция наблюдается только в горной местности, а в степной зоне, наоборот, осадков стало меньше.
Ранее, как сообщал «Рамблер», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погодные аномалии возникают все чаще в результате изменения климата и погода едва ли снова станет нормальной. Тогда же старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский назвал ярчайшим проявлением глобального потепления изменение характера осадков — ранее дожди чаще бывали затяжными и равномерной интенсивности, а сейчас — стали ливневыми.
Видео дня. Арзамасова и Авербух поженились, а у Горбачевой и Варнавы новые романы
Комментарии 1
Погода , Общество , Екатерина Пестрякова , Владимир Семенов , Александр Чернокульский , Роман Вильфанд , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Колонна скорых с сиренами проехала по Сочи и попала на видео
01:00
Колонна скорых с сиренами проехала по Сочи и попала на видео
Происшествия
Издевающаяся над ребенком участница «Битвы экстрасенсов» попала на видео
00:34
Издевающаяся над ребенком участница «Битвы экстрасенсов» попала на видео
Происшествия
Рейды на соблюдение антиковидных мер в Подмосковье попали на видео
00:59
Рейды на соблюдение антиковидных мер в Подмосковье попали на видео
Общество
Появилось видео с места нападения на отделение банка в центре Москвы
00:59
Появилось видео с места нападения на отделение банка в центре Москвы
Происшествия
Появилось видео совместного патрулирования дальней авиации России и Китая
01:15
Появилось видео совместного патрулирования дальней авиации России и Китая
Оружие
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
00:17
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
Происшествия
Кража елки в Котельниках попала на видео
00:24
Кража елки в Котельниках попала на видео
Происшествия
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
01:39
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
Новости Москвы
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
02:47
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
Общество
Протестующие в Ереване заблокировали здание Правительства и попали на видео
00:34
Протестующие в Ереване заблокировали здание Правительства и попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение