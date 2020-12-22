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Москва

Прогноз погоды: Москву ждет комфортная неделя 

Елена Прошина 4 часа назад
Прогноз погоды: Москву ждет комфортная неделя
Фото: ТАСС
Прогноз погоды обещает жителям Подмосковья и столицы, что дни с 22 по 27 декабря будут теплыми и снежными, но сильных осадков не ожидается. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
По расчетам метеорологов, 22-27 декабря дневные температуры в столичном регионе будут не ниже минус пяти градусов, а чаще всего — около нуля градусов. Ночные температуры останутся в границах от минус восьми до трех градусов ниже ноля.
Похолодает в Москве и области с понедельника, 28 декабря. Этот день ожидается солнечным и с температурой до минус семи градусов (до минус 12 градусов в ночь на 28 декабря).
Как сообщал «Рамблер», более сильные снегопады в Москве прогнозируют метеорологи центра «Фобос».
Их прогноз погоды предупреждает, что после среды, 23 декабря, небо над столичным регионом затянут снеговые облака и к субботе, 26 декабря, в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков (при температуре около нуля градусов).
Из-за циклонов с мощными осадками столкнулись и жители южных регионов страны. В Сочи вылилось около 49 миллиметров дождей, а Крым начало засыпать снегом, из-за чего произошел всплеск ДТП.
До 23 декабря крымская погода будет зимней (к примеру, в Симферополе воздух не прогреется сильнее плюс одного градуса). Однако с 24 декабря снегопады прекратятся и к выходным температуры начнут достигать 11-13 градусов тепла.
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