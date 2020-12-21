Москвичам рассказали о погоде на Новый год

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, какую погоду стоит ожидать москвичам на Новый год.

Прежде всего метеоролог пояснил, что достоверный прогноз погоды ранее чем как через неделю ждать невозможно. Прогнозы за десять дней оправдываются очень редко. Но между тем метеорологи могут рассказать о среднестатистических данных, которые были зафиксированы в ночь на 1 января исходя из зарегистрированной информации, которая накопилась за десятилетия.

Так жители Москвы могут рассчитывать в Новогоднюю ночь на почти бесснежную ночь. Вероятность больших снегопадов минимальная. Температура не опустится до критических показателей. Средняя ночная температура за последние десятилетия в Москве составляет 7,1 градусов мороза, а количество осадков в среднем составляет 1,1 мм.

Также Роман Вильфанд отметил, что в Москве в последние годы наблюдается тенденция по повышению температуры в новогоднюю ночь и понижению количества осадков: «Практически отсутствовал снежный покров в 2008 году — 2 см, в 2014 и 2016 годах — 3 см, в 2020 году — 1 см, а в 2018 году снега не было вообще».