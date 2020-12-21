Россиян ждут погодные аномалии

Аномальный холод ожидает регионы Приволжского федерального округа (ПФО) в течение недели, особенно холодно будет в Саратовской, Самарской, Оренбургской областях. А в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) температура на 5-8 градусов выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На востоке европейской России, на Волге, погода очень холодная. Температура в начале недели на 6-8 градусов ниже нормы, а к пятнице — на 3-5 градусов ниже нормы. Даже экстренное предупреждение выпустили: в Саратовской, Самарской, Оренбургской областях температура с 21 по 24 декабря даже на 9 градусов ниже нормы", — сообщил он.

Аномальная погода также ожидает регионы СЗФО. "Там в течение всей недели температура будет выше нормы на 5-8 градусов", — отметил метеоролог.