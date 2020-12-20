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Москва

Погода в Москве: Москву накроют снегопады и метель 

Мослента 3 часа назад
Москву накроют снегопады и метель
Фото: РИА Новости
На следующей неделе Москву накроют сильные снегопады и метель, которые принесет циклон «Грета». Об этом в воскресенье, 20 декабря, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.
В столице выпадет около половины месячной нормы осадков. Уровень снежного покрова вырастет до 20-25 сантиметров, заметил синоптик. При этом с понедельника до среды «погодных сюрпризов» не ожидается ни в Москве, ни в Подмосковье.

«Вторая же часть недели ознаменуется катаклизмами, связанными с североатлантическим циклоном с символическим именем "Грета", который сейчас набирает силу над Британскими островами», — заявил Тишковец.

В конце недели, «с выходом "ныряющей Греты"», погода резко изменится, и из-за метелей и снегопадов ухудшится видимость на дорогах. По словам синоптика, столбик термометра останется в переделах 2-5 градусов ниже нуля в Москве и 4-7 градусов ниже нуля — в Подмосковье. Порывы ветра составят около 10-15 метров в секунду.

«Несмотря на сложную погоду, наверняка большинство москвичей обрадуются такому снежному сценарию в канун Нового года», — заключил Тишковец.

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Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , РИА Новости , Московская область
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