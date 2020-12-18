Метеоролог Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды обещает Москве температуры выше нормы, а Приволжскому федеральному округу — почти 30-градусные морозы. Об этом сообщает РИА Новости.

До конца недели по ночам в столичном регионе будет от минус трех до минус пяти градусов, днем — от нуля до минус двух градусов.

С понедельника, 21 декабря, температура в Подмосковье и столице упадет до минус двух — минус четырех градусов, а затем похолодает еще сильнее.

Аномально холодно будет в Ростове: ночью в воскресенье, 20 декабря, температура упадет до четырех-восьми градусов ниже ноля, ко вторнику, 22 декабря, будет уже от минус пяти до минус десяти градусов. Это ниже нормы ростовского декабря на четыре-шесть градусов.

На Урале и Поволжье в конце этой рабочей недели температуры составляют от минус восьми до минус десяти градусов. Но уже на выходных там похолодает на восемь градусов, затем температуры станут еще на восемь-десять градусов ниже нормы.

По ночам на Среднем Урале будет холодать до минус 20-25 градусов, а на юге Урала — до минус 28 градусов.