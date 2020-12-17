В России изменится длительность времён года

Эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что длительность времен года в России заметно изменится, и эта зима будет короче, чем предыдущие. Об этом пишет «Российская газета».

«Зима скукоживается, а теплый период увеличивается», — заявил Вильфанд.

В Гидрометцентре подсчитали, что в России становится все меньше дней со средней температурой ниже нуля градуса.

В Москве весна в последние несколько лет наступает на пять дней раньше, а зима задерживается на десять дней.

Вильфанд подчеркнул, что средние январские температуры в Москве за 30 лет выросли на два градуса. Он назвал это «колоссальным» потепления, которого в истории еще не случалось.

Метеоролог добавил, что в ближайшие дни прогноз погоды обещает некоторым регионам России «погодный кульбит» — температуры рухнут с аномально высоких до необычайно низких.

К примеру, на Урале в четверг, 17 декабря, температура будет выше нормы на три-пять градусов, а к субботе, 19 декабря, в регионе будет на шесть-восемь градусов холоднее нормы. В Екатеринбурге по ночам будет до минус 20.

Как писал «Рамблер», в Москве с 17 декабря начнется оттепель с температурой в два градуса выше ноля. Прогноз погоды предупреждает, что уже на следующий день, 18 декабря, похолодает и станет скользко.