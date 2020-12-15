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В центральной России пройдут ледяные дожди 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
В центральной России пройдут ледяные дожди
Фото: freepik
В регионах центральной России на этой неделе снова могут пройти ледяные дожди. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«После понижения температуры в субботу на всей европейской России опять произойдет повышение», — сообщил он.

Вильфанд назвал ледяные дожди действительно опасным явлением. В частности, оно грозит авариями на электросетях. Гололедица может привести к травмам в результате падений и ДТП. Кроме того, под весом накопившегося льда могут падать деревья и слабоукрепленные конструкции, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что ледяные дожди обрушились на несколько регионов центральной России, из-за чего участились аварии на дорогах, произошли отключения света, а в травмпунктах выстроились очереди.
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Погода , Общество , газета "Известия"
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