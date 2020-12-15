В центральной России пройдут ледяные дожди 

В регионах центральной России на этой неделе снова могут пройти ледяные дожди. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«После понижения температуры в субботу на всей европейской России опять произойдет повышение», — сообщил он.

Вильфанд назвал ледяные дожди действительно опасным явлением. В частности, оно грозит авариями на электросетях. Гололедица может привести к травмам в результате падений и ДТП. Кроме того, под весом накопившегося льда могут падать деревья и слабоукрепленные конструкции, пишут «Известия».