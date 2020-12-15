Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

Предновогоднюю Москву засыпет снегом 

News.ru 1 час назад
Предновогоднюю Москву засыпет снегом
Фото: РИА Новости
В канун новогодний праздников погода в столичном регионе ожидается морозной и снежной. По прогнозам синоптиков, сугробов не будет, но в целом снежного покрова будет много.
В столице ожидается несколько мощных снегопадов, передаёт РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгений Тишковца. По его словам, они в буквальном смысле накроют Москву.
При этом снежный покров в Москве к Новому году может достичь 13 сантиметров, а температура воздуха в последней декаде декабря составит -6 градусов.
Впрочем, как неоднократно ранее подчёркивали метеорологи, подобные долгосрочные прогнозы следует расценивать как предварительные, они могут меняться и корректироваться. Относительно точно спрогнозировать погоду можно лишь за два-три дня.
Тем не менее, снежный цикл в столице уже начался. Вся предстоящая неделя ожидается с осадками. Как следует из данных Гидрометцентра, в будние дни это будет снег, так как температура будет в зоне отрицательных значений. К выходным немного потеплеет, столбики термометров перешагнут за ноль и покажут слабый «плюс». Поэтому ожидается мокрый снег.
Ранее NEWS.ru писал, что жителей центральной части европейской территории России ожидает переменчивая погода. В течение недели она будет умеренно мягкой с ночными температурами в районе -5…-6 градусов и дневными -2…-4 градуса.
Видео дня. Нам пошел на пользу карантин: Шнуров снова станет отцом
News.ru: последние новости
Вильфанд сделал прогноз погоды на зиму Вильфанд сделал прогноз погоды на зиму На Россию надвигается аномальный холод На Россию надвигается аномальный холод Синоптик предупредил о нестабильной погоде в Центральной России Синоптик предупредил о нестабильной погоде в Центральной России
Комментарии
Погода , Новости Москвы , Общество , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с выносом гроба Валентина Гафта
00:35
Опубликовано видео с выносом гроба Валентина Гафта
Общество
Байден подозрительно закашлялся во время выступления
01:28
Байден подозрительно закашлялся во время выступления
В мире США
Неизвестный жестоко избил женщину в подъезде Красноярска
00:40
Неизвестный жестоко избил женщину в подъезде Красноярска
Происшествия Криминал
«Горе-механики» оторвали колесо у машины и попали на видео
00:23
«Горе-механики» оторвали колесо у машины и попали на видео
Происшествия В мире
Стриптиз в магазине табака в Поволжье попал на видео
00:17
Стриптиз в магазине табака в Поволжье попал на видео
Общество
Соседи рассказали о трагедии в доме престарелых
01:17
Соседи рассказали о трагедии в доме престарелых
Происшествия
Опубликовано видео полета МС-21-310 с российскими двигателями
00:43
Опубликовано видео полета МС-21-310 с российскими двигателями
Наука и техника
Появилось видео с места пожара в доме престарелых в Башкирии
01:00
Появилось видео с места пожара в доме престарелых в Башкирии
Происшествия
Стрельбы десантников из БМД-2 попали на видео
01:06
Стрельбы десантников из БМД-2 попали на видео
Армия
Видео обсуждения вопросов интеграции в Минске
01:08
Видео обсуждения вопросов интеграции в Минске
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение