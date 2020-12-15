Предновогоднюю Москву засыпет снегом 

В канун новогодний праздников погода в столичном регионе ожидается морозной и снежной. По прогнозам синоптиков, сугробов не будет, но в целом снежного покрова будет много.

В столице ожидается несколько мощных снегопадов, передаёт РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгений Тишковца. По его словам, они в буквальном смысле накроют Москву

При этом снежный покров в Москве к Новому году может достичь 13 сантиметров, а температура воздуха в последней декаде декабря составит -6 градусов.

Впрочем, как неоднократно ранее подчёркивали метеорологи, подобные долгосрочные прогнозы следует расценивать как предварительные, они могут меняться и корректироваться. Относительно точно спрогнозировать погоду можно лишь за два-три дня.

Тем не менее, снежный цикл в столице уже начался. Вся предстоящая неделя ожидается с осадками. Как следует из данных Гидрометцентра, в будние дни это будет снег, так как температура будет в зоне отрицательных значений. К выходным немного потеплеет, столбики термометров перешагнут за ноль и покажут слабый «плюс». Поэтому ожидается мокрый снег.

Ранее NEWS.ru писал, что жителей центральной части европейской территории России ожидает переменчивая погода. В течение недели она будет умеренно мягкой с ночными температурами в районе -5…-6 градусов и дневными -2…-4 градуса.