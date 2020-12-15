Россиян ждет погодная нестабильность

Эксперт Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды обещает центру Европейской России нестабильность в течение всей недели. Об этом сообщает РИА Новости.

Ученый отметил, что на прошлой неделе благодаря антициклону было морозно и солнечно. Начало новой недели было умеренно морозным, а со среды, 16 декабря, погода станет умеренно мягкой.

По ночам в центре Европейской России будет примерно минус пять-шесть градусов, а днем — от минус двух до минус четырех градусов. В Гидрометцентре считают, что на этой неделе в регионе появится снежный покров, который не растает слишком быстро (с вероятностью в 90 процентов он останется на всю зиму).

По данным Вильфанда, к полудню 15 декабря снежный покров может вырасти на пять сантиметров.

В конце рабочей недели прогноз погоды обещает оттепель до плюс двух градусов. Погоду на воскресенье, 20 декабря, Вильфанд называть не стал, отметив, что «возможны варианты».

Как сообщал «Рамблер», метеорологи центра «Фобос» предупредили о возвращении ледяных дождей на этой неделе. По расчетам специалистов, Москва может столкнуться с ними в четверг, 17 декабря, когда потеплеет до плюс одного градуса. В некоторых районах города снег будет переходить в дожди, местами — в ледяные.

На выходных, по прогнозу «Фобоса», в Москве снова похолодает до минус четырех.