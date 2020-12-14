Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Прогноз погоды: морозы сменятся аномальным теплом 

Елена Прошина 20 минут назад
Прогноз погоды обещает, что на неделе, начавшейся 14 декабря, во многих российских регионах оттепели вытеснят морозы.
В Подмосковье и столице в начале недели ожидается небольшой снег, днем будет от минус двух градусов до пяти ниже ноля. К выходным воздух начнет прогреваться до нуля — плюс двух градусов, а к снегу прибавится дождь.
В российском городе спрогнозировали 50-градусные морозы
В Санкт-Петербурге на неделе также будет идти снег с дождем. В первой половине недели температуры составят от минус одного до минус четырех градусов, а со среды, 16 декабря, начнет теплеть до плюс трех градусов.
Настоящие тепловые аномалии ждут юг страны: в Краснодарском крае и Крыму в начале недели температуры достигнут плюс 11-16 градусов. Затем в регионы придет холодный воздух и похолодает на пять-шесть градусов.
Как сообщал «Рамблер», прогноз погоды предупреждал, что в начале недели Камчатка и Курилы столкнутся с ураганами. В регионах будет дуть ветер с порывами до 33-38 метров в секунду, местами выпадет до 40-70 миллиметров осадков.
По прогнозам метеорологов, только за 14 декабря на Камчатском полуострове выпадет до 70 миллиметров снега. В Петропавловске-Камчатском сугробы вырастут в три-четыре раза (сейчас там около 18 сантиметров снега).
Местных жителей предупредили о перебоях в работе аэропортов, пробках на дорогах и отключениях электричества.
Комментарии
Погода , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео перестрелки у собора в Нью-Йорке
00:40
Опубликовано видео перестрелки у собора в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Снежный шторм на Камчатке попал на видео
00:26
Снежный шторм на Камчатке попал на видео
Общество
Залповый пуск ракет «Булава» попал на видео
02:14
Залповый пуск ракет «Булава» попал на видео
Армия
Видео занятий по вождению танков Т-8БВМ
00:54
Видео занятий по вождению танков Т-8БВМ
Армия
Пропускной пункт у города Шуша попал на видео
00:44
Пропускной пункт у города Шуша попал на видео
Армия
Опубликовано видео сильнейшей пурги в Норильске
00:54
Опубликовано видео сильнейшей пурги в Норильске
Общество
Спасение замерзающего филина попало на видео
01:56
Спасение замерзающего филина попало на видео
В мире
Верхом на коне ограбили магазин и попали на видео
00:51
Верхом на коне ограбили магазин и попали на видео
Происшествия
Видео подробностей ситуации в Карабахе на 14.12
01:29
Видео подробностей ситуации в Карабахе на 14.12
В мире
Появилось видео пожара, выгнавшего рыбаков на лёд
00:50
Появилось видео пожара, выгнавшего рыбаков на лёд
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение