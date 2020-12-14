Прогноз погоды: морозы сменятся аномальным теплом 

Прогноз погоды обещает, что на неделе, начавшейся 14 декабря, во многих российских регионах оттепели вытеснят морозы.

Подмосковье и столице в начале недели ожидается небольшой снег, днем будет от минус двух градусов до пяти ниже ноля. К выходным воздух начнет прогреваться до нуля — плюс двух градусов, а к снегу прибавится дождь.

В Санкт-Петербурге на неделе также будет идти снег с дождем. В первой половине недели температуры составят от минус одного до минус четырех градусов, а со среды, 16 декабря, начнет теплеть до плюс трех градусов.

Настоящие тепловые аномалии ждут юг страны: в Краснодарском крае и Крыму в начале недели температуры достигнут плюс 11-16 градусов. Затем в регионы придет холодный воздух и похолодает на пять-шесть градусов.

Как сообщал «Рамблер», прогноз погоды предупреждал, что в начале недели Камчатка и Курилы столкнутся с ураганами. В регионах будет дуть ветер с порывами до 33-38 метров в секунду, местами выпадет до 40-70 миллиметров осадков.

По прогнозам метеорологов, только за 14 декабря на Камчатском полуострове выпадет до 70 миллиметров снега. В Петропавловске-Камчатском сугробы вырастут в три-четыре раза (сейчас там около 18 сантиметров снега).

Местных жителей предупредили о перебоях в работе аэропортов, пробках на дорогах и отключениях электричества.