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Сильный мокрый снег и ураганный ветер обрушатся на Северные Курилы 

ТАСС 1 час назад
В МЧС предупредили об ураганном ветре на Курилах
Фото: РИА Новости
Ураганный ветер и сильный мокрый снег ожидаются в Северо-Курильском районе Сахалина, местные власти получили соответствующее экстренное предупреждение, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС.

"Ночью 14 декабря на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный мокрый снег (20-45 мм), налипание мокрого снега (17-34 мм), усиление ветра до 33-35 м/с, ураган, сообщает Сахалинское управление Росгидромета. В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию", — говорится в сообщении.

В южной части Охотского моря ночью 14 декабря прогнозируется опасное волнение, высота волн может достигать 8 м и более при северном и северо-западном ветре, скорость которого может достигать 33-35 м/с. Непогода может вызвать быстрое обледенение судов.

"Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в муниципальные образования указанных районов, а также в морской спасательный подцентр "Южно-Сахалинск" и в Сахалинскую службу наблюдения за флотом. Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям данных районов исключить случаи выхода в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от моря", — сообщила пресс-служба.

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Погода , Общество , МЧС , Росгидромет
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