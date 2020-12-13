В МЧС предупредили об ураганном ветре на Курилах

"Ночью 14 декабря на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный мокрый снег (20-45 мм), налипание мокрого снега (17-34 мм), усиление ветра до 33-35 м/с, ураган, сообщает Сахалинское управление Росгидромета. В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию", — говорится в сообщении.
"Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в муниципальные образования указанных районов, а также в морской спасательный подцентр "Южно-Сахалинск" и в Сахалинскую службу наблюдения за флотом. Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям данных районов исключить случаи выхода в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от моря", — сообщила пресс-служба.