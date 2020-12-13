В МЧС предупредили об ураганном ветре на Курилах

"Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в муниципальные образования указанных районов, а также в морской спасательный подцентр "Южно-Сахалинск" и в Сахалинскую службу наблюдения за флотом. Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям данных районов исключить случаи выхода в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от моря", — сообщила пресс-служба.