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Погода в регионах: в нескольких регионах России ожидается оттепель 

ТАСС 24 минуты назад
В российских регионах ожидается оттепель
Фото: ТАСС
Оттепель придет в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) в четверг, 17 декабря, а в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) аномальный холод сменится аномальным теплом, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среду температура будет стремиться к 0 градусов, а уже с четверга будут оттепели. Это касается регионов Центрального федерального округа", — сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, существенно потеплеет в этот период в регионах ПФО, где аномальный холод сменится аномальным теплом.

"Уже в середине недели температура будет на 2-4 градуса выше нормы на Средней Волге, а на Нижней Волге — около нормы. Заметное повышение", — отметил метеоролог.

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Погода , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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