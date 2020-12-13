В российских регионах ожидается оттепель

Оттепель придет в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) в четверг, 17 декабря, а в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) аномальный холод сменится аномальным теплом, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В среду температура будет стремиться к 0 градусов, а уже с четверга будут оттепели. Это касается регионов Центрального федерального округа", — сообщил он.
Кроме того, по словам Вильфанда, существенно потеплеет в этот период в регионах ПФО, где аномальный холод сменится аномальным теплом.
"Уже в середине недели температура будет на 2-4 градуса выше нормы на Средней Волге, а на Нижней Волге — около нормы. Заметное повышение", — отметил метеоролог.