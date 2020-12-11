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Москва

Погода в европейской части России: Гидрометцентр рассказал, где в России ударят лютые морозы 

Свободная пресса и ещё 7 1 час назад
Россиян предупредили о лютых морозах
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