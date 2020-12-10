Прогноз погоды: Россию накроет супермощный антициклон 

Европейскую часть России накрыл супермощный антициклон, сформировавшийся в Сибири. Россиянам стоит ждать солнечной, морозной погоды, а температура окажется минимум на 2-4 градуса ниже нормы.

Синоптики прогнозируют, что на юге, благодаря антициклону, ожидается непривычно холодная погода, температура упадет на 7-8 градусов ниже многолетних значений. При этом холодно будет и в регионах, которые обычно не отличаются суровыми морозами.

Так, жителям Саратовской области прогноз погоды сулит днем до 7-11 градусов ниже нуля, а ночью — до 13-15. В Воронежской области ожидается похолодание до минус 5-7 днем и 10-12 ниже нуля — ночью. В Оренбургской области столбики термометров также опустятся до 12-14 градусов ниже нуля. А в Ульяновской области и Татарстане ожидаются двадцатиградусные морозы.

При этом на Северном Урале, севере Красноярского края и на Таймыре будет непривычно теплая погода, которая, однако, сохраниться ненадолго. Уже к концу недели похолодает до привычных минус 35-40 в темное время суток.

В Москве и Подмосковье прогноз погоды обещает температуру воздуха до минус 15 градусов и высокое атмосферное давление. Жителей региона порадуют солнечные дни, а существенных осадков пока не ожидается. Ближе к выходным обширный антициклон, подаривший холод и солнце, начнет медленно смещаться, и в Москве усилится ветер.