Готовятся к ЧС: Регионы РФ ждет страшный катаклизм

Причиной чрезвычайных ситуаций может стать сильный ледяной дождь.

В трех региона страны на этой недели могут наблюдаться перебои в функционировании систем жизнеобеспечения населения. Причиной этому станет сильный ледяной дождь, ожидающийся 10-12 декабря в Северо-Западном ФО.

Наибольшая опасность, по прогнозам специалистов Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, грозит Псковской, Ленинградской и Новгородской областям. Об этом сообщается на сайте института.

Помимо этого, в Центральном и Северо-Западном федеральных округах может возникнуть риск подтопления небольших рек из-за скоплений льда. В связи с этим наблюдение за водоемами в этот период рекомендуется усилить.