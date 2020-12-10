Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Погода в России: Сильный ледяной дождь может привести к возникновению ЧС в ряде регионов России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Готовятся к ЧС: Регионы РФ ждет страшный катаклизм
Фото: mchs.gov.ru
Причиной чрезвычайных ситуаций может стать сильный ледяной дождь.
В трех региона страны на этой недели могут наблюдаться перебои в функционировании систем жизнеобеспечения населения. Причиной этому станет сильный ледяной дождь, ожидающийся 10-12 декабря в Северо-Западном ФО.
Наибольшая опасность, по прогнозам специалистов Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, грозит Псковской, Ленинградской и Новгородской областям. Об этом сообщается на сайте института.
Помимо этого, в Центральном и Северо-Западном федеральных округах может возникнуть риск подтопления небольших рек из-за скоплений льда. В связи с этим наблюдение за водоемами в этот период рекомендуется усилить.
Ранее территории Приморского края пострадали от буйства стихии. Мощный ледяной циклон на долгое время нарушил нормальную жизнь населения, оставил населенные пункты без света и заблокировал движение по мосту на остров Русский.
Видео дня. Муж Ксении Бородиной рассказал об изменах
ТК «Звезда»: последние новости
Гидрометцентр: российские регионы накроет аномальный холод Гидрометцентр: российские регионы накроет аномальный холод В Гидрометцентре предупредили о мощном антициклоне в европейской части России В Гидрометцентре предупредили о мощном антициклоне в европейской части России Россиян предупредили об опасных морозах Россиян предупредили об опасных морозах
Комментарии 3
Погода , Катастрофы , Приморский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с принятием закона о неприкосновенности
01:45
Видео с принятием закона о неприкосновенности
Политика
Удивившая Путина школьница попала на видео
03:05
Удивившая Путина школьница попала на видео
Общество
Появилось видео с Кремлевской новогодней елкой
03:18
Появилось видео с Кремлевской новогодней елкой
Общество
Российский боевой робот «Уран-9» попал на видео
03:05
Российский боевой робот «Уран-9» попал на видео
Армия
Взрыв ракеты Starship от SpaceX попал на видео
00:36
Взрыв ракеты Starship от SpaceX попал на видео
Наука и техника
Землетрясение в районе Байкала попало на видео
00:32
Землетрясение в районе Байкала попало на видео
Происшествия
Россиянка разделась на глазах туристов в горах Сочи и попала на видео
00:12
Россиянка разделась на глазах туристов в горах Сочи и попала на видео
Россиянка увернулась от сорвавшегося уличного фонаря и попала на видео
00:32
Россиянка увернулась от сорвавшегося уличного фонаря и попала на видео
Появилось видео пуска межконтинентальной ракеты с космодрома Плесецк
00:18
Появилось видео пуска межконтинентальной ракеты с космодрома Плесецк
Технологии
Момент прорыва трубы с горячей водой в Москве попал на видео
00:44
Момент прорыва трубы с горячей водой в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение