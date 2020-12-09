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Москва

Прогноз погоды: Москву ждет солнечный декабрь 

Сергей Василенок 43 минуты назад
Прогноз погоды: Москву ждет солнечный декабрь
Фото: РИА Новости
Эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды обещает Подмосковью и столице более солнечный декабрь, чем обычно.
Вильфанд отметил, что чаще всего московские декабри — депрессивные из-за области низкого давления в центре европейской части страны. Область низкого давления означает низкие облака и разнообразные осадки.

«В этом году в декабре будет очень много часов солнечного света. Это радует», — подчеркнул ученый.

По расчетам метеорологов центра «Фобос», в декабре 2020 года в столичном регионе будет примерно 60 солнечных часов. Предыдущий рекорд в 51 солнечный час зарегистрировали в декабре 2002-го.
Как писал «Рамблер», ранее специалист Росгидромета Юрий Варакин заявил, что первая половина декабря будет холодной и бесснежной. Солнечная погода с высоким давлением сохранится в столичном регионе до 12 декабря.
Прогноз погоды обещает, что антициклон, из-за которого в Москве нет осадков, начнет разрушаться в середине месяца, потому вторая половина декабря должна стать теплой и снежной.
Пока высота снежного покрова в Москве составляет всего три сантиметра, это в четыре раза меньше нормы. Температуры на этой неделе ниже нормы на два-три градуса: по ночам до минус десяти минус — 13 градусов, днем от минус пяти до шести градусов ниже ноля.
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Погода , Юрий Варакин , Росгидромет
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