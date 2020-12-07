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Будет еще одна природная аномалия. Синоптики озвучили прогноз на Новый год 

Konkurent.ru 7 часов назад
Будет аномалия. Прогноз на Новый год для россиян
Фото: РИА Новости
В часть регионов России придут новые циклоны.
Многие регионы России на Новый год ждет очередная погодная аномалия. Об этом рассказали синоптики центра погоды «Фобос», сообщает KONKURENT.RU.
Речь идет о севере европейской части страны, центральных регионах, Тихоокеанском побережье и Приморском крае. По словам метеорологов, пришедшие в эти регионы циклоны принесут с собой и аномальное тепло.
Кроме того, ряд регионов, по прогнозам синоптиков, на Новый год ждет холодная аномалия. Снижение температур воздуха на себе в конце декабря почувствуют жители юга Русской равнины, Урала, Сибири, и большей части Дальнего Востока.
Как отметили синоптики, в это же время в Хабаровске с середины декабря установится относительно теплая погода. Однако уже во второй половине месяца сюда придут холодные воздушные массы, что доведет температуру воздуха до климатической нормы декабря.
В первые же дни 2021 г., по словам метеорологов, погода будет умеренно морозной. Так, например, в Сибири температурная аномалия достигнет своего максимума уже к новогодним праздникам. Специалисты центра погоды «Фобос» сообщают, что средние значения температур воздуха будут на пять градусов ниже обычных.
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Погода , Общество , Газета "Конкурент"
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