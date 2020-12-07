Будет аномалия. Прогноз на Новый год для россиян

В часть регионов России придут новые циклоны.

Многие регионы России на Новый год ждет очередная погодная аномалия. Об этом рассказали синоптики центра погоды «Фобос», сообщает KONKURENT.RU.

Речь идет о севере европейской части страны, центральных регионах, Тихоокеанском побережье и Приморском крае . По словам метеорологов, пришедшие в эти регионы циклоны принесут с собой и аномальное тепло.

Кроме того, ряд регионов, по прогнозам синоптиков, на Новый год ждет холодная аномалия. Снижение температур воздуха на себе в конце декабря почувствуют жители юга Русской равнины, Урала, Сибири, и большей части Дальнего Востока.

Как отметили синоптики, в это же время в Хабаровске с середины декабря установится относительно теплая погода. Однако уже во второй половине месяца сюда придут холодные воздушные массы, что доведет температуру воздуха до климатической нормы декабря.

В первые же дни 2021 г., по словам метеорологов, погода будет умеренно морозной. Так, например, в Сибири температурная аномалия достигнет своего максимума уже к новогодним праздникам. Специалисты центра погоды «Фобос» сообщают, что средние значения температур воздуха будут на пять градусов ниже обычных.