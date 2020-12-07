Прогноз погоды: Новый год придет вместе с волной тепла 

Прогноз погоды обещает жителям Центральной России температурные качели в конце 2020 года: похолодания будут сменяться оттепелями, одна из которых придется на Новый год.

В «Фобосе» рассчитывают, что теплее обычного Новый год будет в Приморье, на севере Европейской России и на побережье Тихого океана.

Аномальный холод в ночь с 31 декабря на 1 января охватит юг Русской равнины, часть Урала и Дальнего Востока. В Сибири новогодние температуры окажутся на пять градусов ниже нормы.

У декабря в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах еще есть шанс стать самым солнечным в истории метеонаблюдений. Благодаря антициклону в столице задержалась малооблачная погода. Скорее всего, она сохранится до 12-13 декабря. Прогноз погоды предполагает, что в московском декабре 2020 года будет 50-55 солнечных часов, это станет новый рекордом (предыдущий — 51 час в декабре 2002 года).

Как сообщал «Рамблер», на неделе 7-13 декабря метеорологи обещают Москве и области комфортную зиму с дневными температурами от минус четырех до минус семи градусов и 10-13 градусов ниже ноля по ночам.

В Санкт-Петербурге будет от нуля до минус трех градусов, а в Крыму и на Кубани воздух время от времени будет прогреваться до плюс 12 градусов.