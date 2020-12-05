Россиянам обещали сюрпризы зимой

Близится к завершению первая неделя декабря и можно с уверенностью полагать, что последние прогнозы синоптиков сбылись. Возможно, что кого-то начало зимы удивило больше, а кого-то меньше, но в целом ситуация общая для всех: приближаются не только новогодние праздники, но и очередные сюрпризы в виде непредсказуемой зимней погоды.

Метеорологические сводки напоминают нам о том, что зима будет неоднородной: местами установятся аномальные холода, в то время как некоторые регионы будут напоминать собой скорее осенние, нежели зимние пейзажи.

Пока ясно одно: зима уже приготовила нам новую пищу для удивлений. Впрочем, не будем гадать и рассмотрим последний прогноз поближе.

Погода в декабре-2020

Декабрь неуверенно набирает обороты и о серьезной климатической зиме говорить не приходится. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд.

К примеру, в Москве климат в декабре сформирует холодный антициклон, который будет создавать ощущение по-настоящему морозной погоды, даже несмотря на то, что столбики термометров не особо удивят жителей и гостей столицы. Местами выпадет небольшой снег, температура не превысит отметку в минус 4-5.

На территории Мордовии , а также в Кировской и Нижегородской области будет более прохладно, здесь воздух остынет до минус 11, после наступления ночи градус устремится к минус 15.

Не особо тёплая погода ожидается и в Калмыкии : синоптики обещают, что в регион довольно скоро придут морозы до минус 20.

Колючие холода и упругие снегопады ждут Урал и территорию Западной Сибири: предполагается, что здесь температура упадет на 5 градусов и это ниже, чем наблюдалось в последние несколько лет.

Для центральной части России прогноз также может оказаться обескураживающим. На территории Тверской, а также Тульской и Ярославской областях ожидается до минус 12-15 в ночное время — погода будет прохладной и стабильной. Немного удивит запад Смоленской области: здесь декабрь пройдет в комфортном режиме до минус 4.

Прогноз погоды на январь-2021

Январь примет эстафету декабря, но в обратном порядке. Сюрприз в том, что первый месяц 2021 года остудит те регионы, которые в декабре отличились теплом и наоборот.

Санкт-Петербург и Ленинградскую область ожидает повышенная влажность и стабильные минус 6-7 в течение суток. В январе будет часто идти мокрый снег, иногда дождь, по утрам будет возникать гололедица. В это же время Москва окажется в январе чуть более прохладной, но без осадков и навязчивой слякоти на дорогах.

На юге России установится почти весеннее тепло с минимумом осадков и комфортными плюс 7 в течение дня. По ночам будет немного прохладнее — до минус 3.

Температурные перепады ожидают жителей Урала и Сибири. Градус будет колебаться от минус 5 до минус 19, иногда до минус 30 в дневное время суток. Ситуация малоприятная, метеозависимым людям следует заранее подготовиться к непредсказуемым погодным изменениям.

В центральной части Русской равнины установится холодный атмосферный фронт, который продержит местных жителей в атмосфере нестабильной, но все же прохладной зимы.

Погода в феврале-2021

Про февраль специалисты говорят с осторожностью и это не удивительно: зима ещё только началась, а погода-2020 и так изрядно утомила нас своей переменчивостью. Тем не менее, вероятный прогноз всё же есть и без сюрпризов в нём не обошлось.

Прохладный декабрь и поддерживающий его настроение январь довольно быстро сменится на почти весеннее тепло, наряду с этим ожидаются большие объёмы снега и порывы ветра.

В частности, территория Поволжья почти полностью уйдет под власть недружелюбной и пасмурной погоды, в ходе которой снег будет суточным явлением при относительно тёплом режиме — до минус 9 в начале февраля. Далее пойдут оттепели, сугробы быстро растают и заполнят улицы городов слякотью.

Неожиданно тепло будет на Урале: ожидается, что температура значительно превысит климатическую норму, а в Челябинской области и вовсе до 5 градусов ниже нуля.

Весна не заставит себя долго ждать в Москве и близлежащих регионах: здесь последний месяц календарной зимы редко сдаёт свои права уже в самом начале. Но в этот раз всё будет в точности наоборот: до минус 9 в течение месяца, минимум осадков и ветра.