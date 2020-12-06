Россиян предупредили об опасной волне холода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие несколько дней жителям ряда российских регионов следует готовиться к волне холода.

Термином «волна холода» метеорологи обозначают падение зимних температур ниже нормы на семь и более градусов в течение долгого времени.

Как уточнил Вильфанд, волну холода прогнозируют в Астраханской, Оренбургской, Самарской, Тамбовской, Воронежской областях и в Республике Татарстан.

В частности, до 9 декабря в северных, центральных районах, а также южных районах Астраханской области ожидается температура ниже нормы на десять градусов. В Оренбургской и Самарской областях температура может опуститься ниже нормы на девять градусов и более

Вильфанд предупредил, что снижение температуры воздуха на семь и более градусов в течение длительного периода является опасным явлением, к которому следует подготовиться заблаговременно — в частности, обеспечивать заранее производственные и жилые помещения теплом, сообщает ТАСС