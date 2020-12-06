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Погода в России: синоптик предупредил россиян о волне холода в ближайшие дни 

Вечерняя Москва и ещё 4 16 минут назад
Россиян предупредили об опасной волне холода
Фото: ТАСС
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие несколько дней жителям ряда российских регионов следует готовиться к волне холода.
Термином «волна холода» метеорологи обозначают падение зимних температур ниже нормы на семь и более градусов в течение долгого времени.
Как уточнил Вильфанд, волну холода прогнозируют в Астраханской, Оренбургской, Самарской, Тамбовской, Воронежской областях и в Республике Татарстан.
В частности, до 9 декабря в северных, центральных районах, а также южных районах Астраханской области ожидается температура ниже нормы на десять градусов. В Оренбургской и Самарской областях температура может опуститься ниже нормы на девять градусов и более
Вильфанд предупредил, что снижение температуры воздуха на семь и более градусов в течение длительного периода является опасным явлением, к которому следует подготовиться заблаговременно — в частности, обеспечивать заранее производственные и жилые помещения теплом, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что декабрь в Москве может стать самым солнечным за всю историю метеонаблюдений.
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Комментарии
Погода , Общество , Новости регионов , Аномальный холод , Резкое похолодание , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Астраханская Область , Воронежская Область , Оренбургская Область , Республика Татарстан , Самарская Область , Тамбовская Область
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